Подводные силы России на грани вымирания
|09:00 23.01.2020
|Россия
Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России умирают, констатирует американский журнал The National Interest.
Издание обращает внимание на два основных обстоятельства, указывающих на подобные перспективы российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых, пишет ghall.com.
Согласно The National Interest, эксплуатировать подлодки старше 35 лет небезопасно. «Другими словами, к концу 2020-х или началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12, своих подлодок», — пишет журнал.
Издание отмечает, что даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, суммарная численность российских подводных лодок через десять лет достигнет 28 единиц, что составляет примерно половину от текущей численности, и напоминает, что с аналогичными проблемами (недостаточно быстрым введением в строй новых подлодок на замену старым) сталкиваются и США.
В мае 2019 года блог navy_korabe обратил внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.
В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.
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