В Крыму на отремонтированных дорогах решили ввести ограничения для грузовиков

08:40 23.01.2020   Крым

Министерство транспорта оккупированного Крыма намерено ввести ограничения для проезда грузовиков по отремонтированным дорогам, которые не рассчитаны на резко возросшие нагрузки. 

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Карпова, пишет Крыминформ.

«Резко увеличившиеся объемы строительства и ремонта автодорог республиканского и муниципального значения естественным образом привели к тому, что водители стали использовать именно их, – сказал Карпов. – Поэтому минтранс будет предпринимать меры по ограничению движения грузового автотранспорта по дорогам, не рассчитанным на такие нагрузки».

Министр отметил, что ограничительные меры вводятся для того, чтобы избежать частого дорогостоящего ремонта дорог. В качестве примера Карпов рассказал о состоянии дороги, проходящей через поселок Равнополье и соединяющей трассы Саки – Орловка и Симферополь – Николаевка. По информации министра, дорога уже имеет первые дефекты дорожного полотна. «Эта автодорога предназначена исключительно для связи села с внешним миром, но никак не может быть транзитной для большегрузов, поэтому на данной автодороге контроль весо-габаритных параметров будет вестись в приоритетном порядке», – добавил он.

Карпов также сообщил, что и саму трассу Саки – Орловка используют как альтернативу дороги Симферополь – Севастополь для объезда пунктов весо-габаритного контроля. «Владельцы и водители грузовиков в своем стремлении сэкономить копейки на перевозках совсем не думают об интересах крымчан и миллионах рублей, которые приходится тратить на ремонт дорог. Поэтому одной из приоритетных задач на 2020 год мы определили контроль за сохранностью дорог и, соответственно, бюджетных средств», – заключил он.

Протяженность отремонтированного участка дороги Саки – Орловка составляет 41,9 километров, она пересекает Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский районы до границы с Севастополем. Дорога соответствует третьей технической категории. После ремонта дорога была открыта в конце ноября прошлого года, стоимость работ составила 766,4 млн рублей.



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