В Крым прибыли художники из Турции для росписи главной мечети полуострова
|08:20 23.01.2020
|Крым
Художники из Турции прибыли в оккупированный Крым для подготовки и росписи главной мечети полуострова, которая возводится в Симферополе.
Об жтом сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман оккупированного Крыма, выступающего заказчиком строительства.
"Внутреннюю роспись в мечети будут выполнять мастера из Турции. С ними заключен контракт. Уже несколько человек присутствуют здесь, в Крыму. Они сейчас рассматривают макеты, эскизы на территории строящейся мечети. Скоро прибудут еще дополнительно специалисты по росписи из Турции", - уточнили в пресс-службе.
По словам собеседника, внутренняя роспись в мечети начнется, как только позволят погодные условия, чтобы холода не привели к порче красок и других материалов, которые будут использовать мастера. По его словам, все сооружения мечети готовы на 60%, говорить о сроках открытия мечети пока преждевременно. "Это все зависит от различных факторов. Все зависит от своевременной доставки материалов, логистики. Мы, конечно очень хотим, чтобы открытие состоялось в скором времени", - сказал представитель крымского муфтията.
Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.
На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.
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