Фермеры Крыма планируют в 2020 году начать поставки мидий и устриц, выращенных на полуострове в ряд стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности в Армению, Белоруссию и Казахстан.

Об этом сообщил ТАСС зампредседателя совета министров - министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

«В 2020 году планируется дальнейшее наращивание объемов производства мидий, устриц, креветок, других объектов аквакультуры до 2680 тонн, поставки продукции будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, Тюмень, на Северный Кавказ. Также планируется экспорт в страны таможенного союза: Казахстан, Армению и Белоруссию», - сказал он.

По словам вице-премьера, в 2019 году в Крыму произведено 2628 тонн аквакультуры, в том числе 1424 тонны мидий и устриц, в 2018 году - 1138 тонн устриц и мидий. В регионе осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры. Реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород в Джанкойском, Сакском, Раздольненском районах и городе Судак на сумму более 200 млн рублей.