Одеський морський порт у 2020 році планує 11 разів прийняти морські круїзні лайнери.

Як повідомили УНІАН в адміністрації порту, про це заявив начальник Одеської філії держпідприємства «Адміністрація морських портів України» Руслан Сахаутдінов на засіданні, присвяченому підбиванню підсумків туристичного сезону 2019 року.

Зокрема, поточного року порт планує обслужити 11 заходів морських круїзних лайнерів, і стільки ж заплановано заходів пасажирських суден типу «ріка-море».

Як зазначається, зазначене засідання за участю представників туристичних компаній, структур готельного і ресторанного бізнесу відбулось під головуванням директора департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяни Маркової. Сахаутдінов озвучив у тому числі низку пропозицій портовиків у контексті приймання й обслуговування круїзних туристів.

Також він запропонував продовжити практику спільної участі порту і міста в престижних міжнародних круїзних виставках-конференціях - Seatrade Cruise Global і Seatrade Med. Це передбачає, що порт представлятиме можливості з приймання круїзних суден, а представник міста, що перебуватиме поруч, представить туристичну інфраструктуру - пам'ятки, популярні екскурсійні програми, театри й ресторани.

«Це справляє належне враження на наших партнерів в особі операторів круїзних ліній і дає реальний результат у вигляді збільшення заявок на судозаходи круїзних лайнерів в Одеський порт», - сказав Сахаутдінов. На зазначеній нараді також досягнуто домовленість про включення до порядку денного Міжнародного туристичного тижня в Одесі комплексу питань розвитку круїзного напрямку. Роль модератора заходів щодо заявленої теми готова взяти на себе адміністрація порту. Як повідомляв УНІАН, у 2013 році до Одеського морського порту було 106 суднозаходів круїзних лайнерів, у 2014 році їх було 28, у 2015-му - 13, в 2016 році - 5, у 2017-му - тільки один, а у 2018 році - жодного лайнера під іноземним прапором.

У 2019 році в Одеський порт кілька разів заходили українські теплоходи типу ріка-море "Принцеса Дніпра» і «Вікінг Синеус», а в жовтні минулого зайшов один іноземний круїзний лайнер MS Amera.



