Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії
|18:25 22.01.2020
|Украина
У середу, 22 січня, президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великої Британії.
Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, Україна бачить своє майбутнє в ЄС.
"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський союз", - сказав президент.
Він заявив, що багато країн підтримують Україну, й бачать її майбутнє в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера.
"Багато країн нас підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера. Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде в України в Євросоюзі... Зараз дуже слушний час, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?", - резюмував Зеленський.
Ще на цю тему:
Зеленський призначив Тарасюка постпредом при Раді Європи
Новий єврокомісар з питань розширення ЄС невдовзі відвідає Україну
Кулеба: Євросоюз не має підстав для послаблення санкцій проти Росії
ЄС не змагається зі США в обсягах допомоги Україні – Єврокомісія
У Євросоюзі прокоментували результати "нормандського саміту"
Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться 28 січня у Брюсселі