Командиры рот береговых соединений и частей ЧФ РФ – 150 человек – на полигоне в оккупированном Крыму находятся на сборах. Командирам предстоит сдача экзамена по теоретической части и сдача нормативов по физподготовке и стрельбе.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Сбор проводится в два этапа. На первом этапе командиры сдадут экзаменационную сессию. На втором этапе командиры подразделений проведут практические занятия, в том числе по огневой, тактической и специальной подготовке, а также сдадут нормативы по стрельбе и физической подготовленности.

В ходе сбора командиры должны сдать зачёты по организации планирования и проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Участие в сборах приняли 150 офицеров ротного звена, занимающих командные должности в воинских частях ЧФ РФ, дислоцированных на территории оккупированного Крымского полуострова и Краснодарского края (Россия).