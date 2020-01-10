Газета «Крымская правда» пишет о проблеме трассы «Таврида»: до сих пор не выкуплены у населения земельные участки, изъятые для строительства дороги. В связи с этим при вводе в эксплуатацию трассы могут возникнуть проблемы юридического характера.

Об этом сообщает Флот2017.

«Земля под ней (трасса «Таврида» — ред.) до сих пор не выкуплена у населения, и это вызывает тревогу, — пишет газета.

Данную проблему «власти» поднимали еще в прошлом году, но к 2020 году не смогли ее решить.

«Более 2000 соглашений надо подписать. К сожалению, затянули выкуп у граждан паев, которые расположены по трассе «Таврида», «Шельф» (ООО «Институт ШЕЛЬФ» ‒ частное предприятие, занимающееся землеустроительными и кадастровыми работами для строительства) не отработал. До конца года этот вопрос должен быть решен по справедливой стоимости», — сказал тогда так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Согласно данным так называемой «службы автодорог Крыма», изъято 537 земельных участков, 1679 участков предстоит изъять. При чем земельные участки изымаются и для строительства других дорог.