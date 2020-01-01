Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
|19:45 22.01.2020
|Румыния
Конституційний суд Румунії виніс рішення про те, що спікер Сенату Теодор Мелешкану був обраний на цю посаду із порушенням процедури.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.
Мелешкану був обраний на посаду у вересні минулого року. На той момент він був членом Альянсу лібералів і демократів (ALDE), але його кандидатуру запропонувала і підтримала Соціал-демократична партія (PSD).
Ці дві політичні сили формували правлячу коаліцію, але на момент обрання вона вже розпалася.
Після обрання Мелешкану виключили з ALDE і представники партії звернулися до Конституційного суду.
Суд прийшов до висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій". Спікер Сенату (верхня палата парламенту) - другий за значенням пост в Румунії після президента.
Мелешкану вже заявив, що не подаватиме у відставку до офіційної публікації мотиваційної частини рішення суду.
"До публікації я буду продовжувати дотримуватися тих прерогатив, які у нас є, після публікації ми будемо консультуватися, щоб знайти найкраще рішення", - сказав він.
"У нас є дуже вагомі аргументи, які були представлені в Конституційний суд. І той факт, що рішення не було одноголосним доводить, що були й інші точки зору", - додав Мелешкану.
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