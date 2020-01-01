Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю
|19:30 22.01.2020
|Украина
Вилов українськими рибалками шпрот у 2019 році у три рази більший, ніж оселедцю - 1 369 тонн проти 447 тонн відповідно.
Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.
Найбільше впродовж 2019 року виловлено таких водних біоресурсів:
рапана – 11 202 тонни;
бичок – 10 811 тонн;
карась сріблястий – 6 950 тонн;
тюлька, верховодка – 7 565 тонн;
лящ – 2 942 тонни;
плітка – 2 427 тонн;
шпрот – 1 369 тонн;
плоскирка – 1 237 тонн;
рослиноїдні види риб – 1 140 тонн;
креветка – 720 тонн;
хамса азовська – 698 тонн;
судак звичайний – 606 тонн;
оселедець чорноморський – 447 тонн.
Нагадаємо, українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі.
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