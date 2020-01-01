Вилов українськими рибалками шпрот у 2019 році у три рази більший, ніж оселедцю - 1 369 тонн проти 447 тонн відповідно.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.

Найбільше впродовж 2019 року виловлено таких водних біоресурсів:

рапана – 11 202 тонни;

бичок – 10 811 тонн;

карась сріблястий – 6 950 тонн;

тюлька, верховодка – 7 565 тонн;

лящ – 2 942 тонни;

плітка – 2 427 тонн;

шпрот – 1 369 тонн;

плоскирка – 1 237 тонн;

рослиноїдні види риб – 1 140 тонн;

креветка – 720 тонн;

хамса азовська – 698 тонн;

судак звичайний – 606 тонн;

оселедець чорноморський – 447 тонн.

Нагадаємо, українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі.