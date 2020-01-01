На Кіпрі заявили, що Туреччина, ймовірно, вкрала технічні дані, які дозволили їй відправити бурове судно на південь від Кіпру, яке енергетичні компанії Eni і Total заздалегідь вибрали для проведення власного розвідувального буріння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Офіційний представник уряду Кіпру Кіріакос Кушос заявив, що, хоча кіпрська влада не має остаточних доказів, вважається, що Туреччина отримала в свої руки дані, які допомогли їй направити бурове судно у конкретне місце.

Це місце знаходиться в районі, щодо якого Кіпр надав ліцензію італійській Eni і французькій Total для проведення пошуку вуглеводнів. Обидві компанії мають ліцензію на проведення розвідувального буріння в семи з 13 блоків, що складають виняткову економічну зону Кіпру.

"Є інформація, яка, ймовірно, вірна, що вони вкрали в одної з компаній плани та дослідження, тому вони вирушили в конкретне місце", - сказав Кушос.

При цьому він виключив, що самі компанії могли передати Туреччині ці дані.

Представник уряду повторив, що Туреччина продовжує порушувати міжнародне право, здійснюючи незаконну бурову діяльність в кіпрських водах.

"На жаль, Туреччина стала піратською державою східного Середземномор'я", - сказав він.