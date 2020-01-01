Україні треба готувати довготривалу стратегію повернення територій – Сенцов

19:01 22.01.2020   Украина

Україні треба готувати стратегію на 10-20 років для повернення територій та протистояння з Росією.

Про це на форумі у Давосі заявив політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання чи є якийсь короткий шлях примирення з Росією, Сенцов відповів:

"Шлях примирення один – якщо ми здаємося, як країна, приймаємо умови Росії і здаємося. Це єдиний шлях короткого примирення. Другого шляху нема, треба грати у довгу. Треба готувати стратегію на 10-20 років повернення територій і протистояння з Росією", - сказав Сенцов.

Нагадаємо, політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов заявив, що в України є шанс повернути Донбас і Крим, якщо міжнародна спільнота не визнаватиме нове керівництво Росії до деокупації територій.



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