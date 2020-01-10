Сенцов у Давосі розповів, як Україна може повернути окуповані Крим та Донбас

18:45 22.01.2020   Крым

В України є шанс повернути Донбас і Крим, якщо міжнародна спільнота не визнаватиме нове керівництво Росії до деокупації територій.

Про це на форумі у Давосі заявив колишній політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов, передає кореспондент УНН.

“... в Росії зріє несприйняття влади і цього всього. Путіна підтримують, але менше половини людей, це реально. А коли він піде, все почне рушитись. І це наша можливість, коли можуть повернутися наші окуповані території, і Донбас і Крим”, — зазначив Сенцов.

За його словами, Крим повернути буде важче, адже Донбас росіянам не так потрібен.

“Крим для них більш важливий і нове керівництво Росії, яке буде більш-менш демократичне, ніж Путін, але йому буде важливо це рішення прийняти. Йому треба допомогти жорсткою позицією в самій країні і підтримкою його світовою спільнотою єдиною — тільки після повернення окупованих територій Криму і Донбасу світова спільнота визнає нове керівництво Росії, якщо ні — вибачайте. Це треба говорити зараз і готуватися до цього. Тому що це наш єдиний шанс, іншого не буде, ні до цього, ні після цього”, - сказав Сенцов.

Нагадаємо, у РФ 21 січня 2020 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін представив новий уряд. Попередній кабінет міністрів, який очолював Дмитро Медведєв, пішов у відставку 15 січня. В уряді Мишустина є як люди, що раніше займали посади, так і нові обличчя.



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