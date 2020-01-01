Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі

20:15 22.01.2020   Украина

 У 2019 році проти 2018 року вилов водних біоресурсів, у тому числі риби, в Азовському морі скоротився на 24,8% - до 16 063 тонн, у Чорному морі - збільшився на 64%, до 14 128 тонни.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

"У 2019 році загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах і на континентальному шельфі України збільшився на 2,2% порівняно з 2018 роком", - повідомили в агентстві.

Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.

У розрізі водойм добуто:

Чорне море – 14 128 тонн (+64% до показників 2018 року);
Азовське море – 16 063 тонни (-24,8%);
Причорноморські лимани – 70 тонн (-85,4%);
річка Дунай – 561 тонна (+120,7%);
пониззя річки Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 2 581 тонна (+25,9%);
Дніпровсько-Бузька естуарна система – 3 885 тонн (-8%);
водосховища річки Дніпро – 13 959 тонн (+6%): Київське водосховище – 1 379 тонн, Канівське – 859 тонн, Кременчуцьке – 5 197 тонн, Кам’янське – 2 497 тонн, Дніпровське – 1163 тонни, Каховське – 2 862 тонни;
інші водойми – 226 тонн (+1,8%).

Нагадаємо, Україна узгодила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі у 2020 році. Перед цим комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі.



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