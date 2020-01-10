Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму
|20:45 22.01.2020
|Крым
Анкара ніколи не визнає анексію Криму Росією та продовжить підтримувати територіальну цілісність України.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі “Геополітичні перспективи на Близькому Сході й Північній Африці” в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Чи погоджуюся я з Росією щодо питання Криму, України або Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму - ред.)”, - наголосив Чавушоглу.
За словами Чавушоглу, Анкара продовжить підтримувати територіальну цілісність України й Грузії.
Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь в роботі форуму.
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