Анкара ніколи не визнає анексію Криму Росією та продовжить підтримувати територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі “Геополітичні перспективи на Близькому Сході й Північній Африці” в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чи погоджуюся я з Росією щодо питання Криму, України або Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму - ред.)”, - наголосив Чавушоглу.

За словами Чавушоглу, Анкара продовжить підтримувати територіальну цілісність України й Грузії.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь в роботі форуму.