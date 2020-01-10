Чубаров закликає світ мобілізуватися проти окупації Криму
|18:01 22.01.2020
|Крым
Соборність України полягає в єдності українців та неподільності усіх наших земель.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час пресконференції з нагоди Дня Соборності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Соборність - це єдність усіх українців задля сьогодення і майбутнього країни. Це неподільність наших земель, від Києва до Бахчисарая, від Львова до Донецька. Загроза реальна і над єдністю, і над соборністю. ...Теоретичне обґрунтування дуже потрібне і важливе, але ... мають бути дії", - сказав Чубаров.
Він зазначив, що через місяць буде вже 6 років з дня окупації Криму. За ці роки всіма міжнародними інституціями були ухвалені десятки документів щодо Криму, але жодний не виконаний. "Ми маємо змобілізуватися самі і маємо змобілізувати наших партнерів. І з цим теж дуже великі проблеми, особливо останній рік", - додав Чубаров.
Він зазначив, що планується проведення мирної акції "Мир – проти насильства й окупації. Марш гідності". Вона полягає в організації ходи з материкової частини української держави на Кримський півострів.
22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну. У тексті Акта Злуки утверджувалось: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна».
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