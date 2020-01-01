При анализе результатов радиолокационного мониторинга в южной части Азовского моря в 3,5 км от пос. Кучугуры на поверхности моря были обнаружены повторяющиеся нефтепроявления, проинтерпретированные как естественные, грифонные.

Анализ данных радиолокации и сопутствующего геолого-геофизического материала привел к заключению о том, что нефтепроявления, наблюдаемые на поверхности моря в этом районе, могут быть связаны с процессами грязевого вулканизма и возможными выбросами небольших количеств нефтеуглеводородов (НУ) из осадочного комплекса Азовского моря, как это имеет место на Таманском полуострове, сообщает СКАНЭКС.

По данным портала «Грязевые вулканы Тамани», в непосредственной близости от обнаруженного источника НУ на побережье и в прибрежной зоне располагаются такие грязевые вулканы, как: Пекло Азовское (в 5,5 км) и его подводный «тёзка» (в 4,5 км), Кучугурский (в 4,6 км), Тиздар (сухопутный и морской) в 10,5 км и др.

«Начиная с 2010 г., т.е. тогда, когда ГК «СКАНЭКС» начал проводиться постоянный мониторинг пленочных загрязнений Азово-Черноморского бассейна, естественные нефтепроявления были обнаружены и исследованы главным образом в Черном море, а именно в южной и юго-восточной его частях, на северо-западном шельфе, у западного побережья полуострова Крым, а также в Керченском предпроливье. В Азовском море, несмотря на многочисленные подозрения, подобное нефтепроявление обнаружено впервые. Согласно Е.Ф. Шнюкову и его коллегам, на сегодняшний день существуют противоречивые научные взгляды на грязевой вулканизм, в том числе на причины появления как сопутствующих выбросов нефти, так на привязку его активности к нефтегазоносности. Тем не менее, частые выбросы газа (метана) местных грязевых вулканов, в том числе мощные во время извержений, могут сопровождаться выбросами небольших количеств жидких НУ вместе с водой. Кроме того, выяснение причин появления нефтепроявлений над этим подводным объектом, обнаруженным с помощью космической съемки, — задача будущих исследований», — говорит эксперт ГК «СКАНЭКС», ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Андрей Иванов.