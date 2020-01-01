Украинский дом в Давосе полон иностранными друзьями, а в российском — одни пропагандисты

17:21 22.01.2020   Украина

Посетители Украинского дома в Давосе – это в основном иностранцы, симпатизирующие Украине, а Российский дом – исключительно пропагандисты и сотрудники спецслужб.

Об этом в своем Telegram-канале «Катимся!» сообщает журналист Петр Шуклинов, передает InfoResist.

По его словам, Украинский дом, «забит — не протолкнуться».

«И украинцев в нем найти крайне сложно — это все гости и друзья Украины», — написал он.

Россияне же «весь дом купили», но при этом никого внутри, кроме российских пропагандистов.

«Русские денег не считают. Живут на широкую ногу. Удивительная страна, конечно», — добавил он.

Журналист описывает «российскую» территорию в Давосе как «скопление мерзости и товарищей майоров (тоже мерзость)».

«Это море водки и черной икры. Все это через край обрушивается на посетителей, будто ты в уголке самой богатой страны планеты, а не отсталой экономики третьего мира, где половина населения без газа, половина без воды и почти 20 млн за чертой бедности», — добавляет Шуклинов.

Он отмечает, что, если другие страны арендуют помещения у магазинов, лавочек, офисов под временное пристанище, русские купили целое здание на несколько этажей. Спонсором выступил газовый монополист «Газпром».

«Неясно, как они используют дом все остальное время года. На место «украинского дома», например, уже через пару дней вернется магазин одежды. Сотни таких магазинов в Швейцарии на время Давоса сдают свои помещения иностранным делегациям», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что швейцарские правоохранители в Давосе задержали двух россиян, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.



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