Екс-представнику президента України в Криму спробували вручити підозру: перші подробиці
|17:01 22.01.2020
|Крым
У середу, 22 січня, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спробували вручити підозру Борису Бабіну, колишньому представнику президента України в Криму.
Про це повідомив сам Бабін на своїй сторінці в Facebook, передає Апостроф.
Він зазначив, що підозру збиралися вручити за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), через його діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
"Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна. Підозру цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності у 2014-2020 з протидії агресорові. Суїцидальних намірів не маю, виїжджати в Крим чи РФ також", - заявив Бабін.
Ще на цю тему:
Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму
Україні замало від світу стурбованості і занепокоєння – Зеленський у Давосі про Крим і Донбас
Чубаров закликає світ мобілізуватися проти окупації Криму
У Зеленського вважають "юридично неспроможним" "договір про кордон" між окупованими Кримом і Севастополем
З травня 2018 по грудень 2019 року РФ створила перешкоди судноплавству до/з українських портів Азовського моря для 2249 суден
Новим куратором Криму став "наглядач НКВД"
Чубаров запропонував план порятунку Криму
У Запоріжжі презентували фільм про анексію Криму
Прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"