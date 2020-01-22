У середу, 22 січня, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спробували вручити підозру Борису Бабіну, колишньому представнику президента України в Криму.

Про це повідомив сам Бабін на своїй сторінці в Facebook, передає Апостроф.

Він зазначив, що підозру збиралися вручити за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), через його діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

"Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна. Підозру цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності у 2014-2020 з протидії агресорові. Суїцидальних намірів не маю, виїжджати в Крим чи РФ також", - заявив Бабін.