Росія посилює свої позиції в Чорному морі на тлі кризових міжнародних подій. Морську перевагу складають також і торгові судна, які йдуть без розпізнавальних знаків до анексованого Криму. Водночас, за повідомленнями експертів, у 2020 році військові кораблі ВМС США вийшли з Чорноморського басейну, залишивши на бойовому чергуванні стандартне угруповання кораблів НАТО.

Експерти стверджують, що ослаблення морських позицій США поблизу Криму ‒ результат складних процесів навколо ірано-іракських подій: ракетні удари, збивання українського пасажирського літака, економічні санкції відтягують міжнародну увагу від теми анексованого півострова, повідомляє Радіо Свобода.

Туреччина, Болгарія та Румунія є чорноморськими країнами, військові сили яких постійно присутні у Чорному морі. Водночас моніторингова група постійної присутності НАТО включає і не чорноморські держави, у першу чергу, США. Однак із кінця грудня 2019 року американські військові кораблі не присутні у регіоні, повідомив 21 січня на брифінгу в Києві керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

«Гострий конфлікт з Іраном ‒ одна з причин виходу американських військово-морських сил із Чорного моря. Ще одна причина ‒ відносна стагнація ситуації в Чорноморському регіоні в цілому. Чорне море поступово перетворюється на «російське озеро». Росія витісняє НАТО та створює напругу на Азові та Балтиці», ‒ сказав Клименко.

Раніше командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго повідомив, що в 2019 році присутність США у Чорному морі була більшою, ніж будь-коли.

«У 2019 році вісім бойових кораблів діяли в Чорному морі. Загальні дружні сили ВМС були присутні в морі дві третини року. Це 240 днів присутності», ‒ зазначив Фогго.

Конвенція Монтре дозволяє кораблям не чорноморських країн перебувати в акваторії Чорного моря не більше від 21 доби. Востаннє американський есмінець Ross заходив у порт Одеси 24 грудня 2019 року. Тим часом уже 29 грудня великий швидкісний протичовновий корабель «Віцеадмірал Кулаков» Північного флоту Росії зайшов у Чорне море. Пресслужба флоту Росії повідомила про плани «збільшення угрупування кораблів і інтенсивності бойових навчань у 2020 році».

Виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк зазначив, що ситуація в Чорному морі «стрімко змінюється» на користь Росії. За його словами, викликом судноплавству в Чорному морі є також перешкоджання Росією свободі руху в Керченській протоці.

«В умовах відсутності «азовських санкцій» Заходу середня тривалість штучного утримування Росією суден перед Керченською протокою у два-чотири рази перевищує нормальний рівень, який становить п'ять-сім годин», ‒ сказав Мартинюк.

За його словами, Росія активно підтримує власні морські перевезення в Крим та схиляє іноземних перевізників до порушень міжнародного морського законодавства.

«Кримські порти перестали публікувати відомості про суднозаходи. Деякі іноземні судна, які йдуть до Криму, вимикають передавачі обов'язкової міжнародної системи ідентифікації (Automatic Identification System (AIS)», ‒ повідомив Мартинюк.

За словами аналітиків Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», судна-порушники дають фальшивий сигнал про своє місцеперебування, замінюючи анексований порт Криму портами Росії або Туреччини. При цьому прапор держави на кораблі може бути також замінений або відсутній повністю.

Експерти зробили висновок, що ситуація, яка склалася в Чорноморському регіоні, створює не тільки військову небезпеку для Східного Середземномор'я та Балкан, а також і «сіру зону» для торгових і пасажирських суден, які порушують норми морського права.