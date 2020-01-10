Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії
|16:21 22.01.2020
|Крым
Двох фігурантів севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення.
Про це повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає Радіо Свобода.
Ваїтов відбував покарання в колонії міста Курган.
"Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п'ять років. Тому, в першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, в Криму", - сказав адвокат,.
Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.
Нагадаємо, у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину, через це у нього є скарги на постійну сильну зубну і головну біль.
В листопаді підконтрольний суд РФ у Криму залишив Джеппарова і ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 5 лютого.
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