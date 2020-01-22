Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135U Combat Sen с бортовым номером 64-14847 и позывным ACTUS31 взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит) для выполнения задач в Черном море.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.

Boeing RC-135 в течение нескольких часов проводил разведку средств ПВО (включая истребители-перехватчики и ЗРК) ЧФ РФ, дислоцированных в оккупированном Крыму.

Отметим, что с начала 2020 года это уже как минимум 4 разведывательная миссия Boeing RC-135 ВВС США в акватории Черного моря вблизи оккупированного Крымского полуострова. «Разведчик» работал в данном районе 21-го, 20-го и 16-го января текущего года.

Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.