Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ

15:41 22.01.2020   Румыния

Словенская фармацевтическая компания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет.

Об этом сообщает румынское издание Libertatea, передает Гордон.

 В распоряжении журналистов оказались подтверждающие подкуп документы и свидетельства нескольких сотрудников KRKA, которая входит в топ-3 на рынке генериков в Румынии.

По данным издания, медики выписывали своим пациентам препарат производства KRKA Bilobil на основе растения гинкго билоба, взамен компания выплачивала врачам 10% от продаж и оплачивала отпуск. В итоге государство по программе реимбурсации закупало препараты компании на несколько миллионов евро в год. Препарат назначали даже тем пациентам, которым он не требовался для лечения, отмечают авторы расследования.

В таблицах, которые опубликовало издание, учтен каждый врач, сотрудничавший с KRKA, медицинские представители и менеджеры по продажам, сроки и объемы продаж,  а также авансовые платежи. Все врачи распределены по категориям в зависимости от степени лояльности. Платили также за выступления на медицинских конгрессах.

От Национальной службы медицинского страхования KRKA получала сведения о том, сколько препарата и какого производителя может назначить каждый врач, таким образом представители компании могли связываться напрямую с врачами и влиять на их решение о назначении лекарства. Инсайдер рассказал журналистам, что врачи обещали – иногда за предоплату  – продать определенное количество упаковок.

КRKA является одной из ведущих мировых компаний по производству генериков, ее лекарства используются для лечения более 45 миллионов пациентов каждый день в более чем 70 странах, сказано на сайте фирмы.
 



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