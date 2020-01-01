Україна відклала ідею входження у митний союз з ЄС, роблячи ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур та сприяння інтенсивному руху товарів через митний кордон, доступу українських виробників на ринок ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік".

Кулеба озвучив ключові пріоритети, які Україна буде відстоювати в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня

Серед цих пріоритетів він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло".

"Окрім цього, на порядку денному - долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі сектори, а також актуалізація умов торгівлі", - додав віцепрем’єр.

"У 2019 році ми мали 32 товарні позиції, по яких європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. Те ж саме – у 2018 році. Роком раніше таких позицій було 26. Це означає, що нам вже затісно в цих умовах", - пояснив він.

Ще один пріоритет - максимальне спрощення всіх митних процедур між Україною та ЄС. На думку віцепрем’єра, така стратегія принесе українській економіці більшу вигоду у коротші терміни, ніж надання пріоритету інтеграції у митний союз з ЄС. "Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На цьому етапі ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що ідея про створення митного союзу з ЄС була запропонована у 2017 році за президенства Петра Порошенка і передбачала, що Україна мала створити більш глибокий варіант економічної співпраці з ЄС, ніж звичайна зона вільної торгівлі. Зокрема, пропонувалося укласти угоду аналогічну тій, що мають ЄС та Туреччина.

Однак, експерти одразу зауважували, що така ідея не буде вигідна Україні. Для цього Україні довелося б відмовитися від нині чинних угод про вільну торгівлю з іншими країнами. Але така відмова не означала б, що Україна автоматично отримає режим вільної торгівлі з тими країнами, що мають аналогічний режим із ЄС.