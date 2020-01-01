НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате больше 20 миллионов гривен
|15:01 22.01.2020
|Украина
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившим более 21,36 миллиона гривен убытков госпредприятию, бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и еще четырем лицам.
Как сообщается на официальной странице САП в Facebook, в 2015 году начальник Одесского филиала АМПУ совместно с главным инженером ГП, директорами частных компаний и физлицом, приближенным к народному депутату Украины VII и VIII созывов, организовали закупку за счет госбюджета услуг по строительству причала в Одесском морпорту, сообщают НикВести.
Как отметили в САП, победителем в конкурсе, «несмотря на отсутствие опыта и несоответствие условиям предложений», стала одна из вышеуказанных компаний. В дальнейшем, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором другой фирмы, сдававшей в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана.
«В результате стоимость выполненных работ существенного увеличилось. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, ГП АМПУ незаконно переплатило более 21,36 миллиона гривен», — подчеркнули в САП.
НАБУ сообщила о подозрении экс-начальнику и главному инженеру Одесского филиала АМПУ, директору частной компании-победительницы закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана, а также физлицу, приближенному к нардепу.
Местонахождение экс-начальника Одесского филиала АМПУ и физлица, приближенного к нардепу на данный момент не установлено. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее сообщалось, что 14 января Одесский филиал государственного предприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ) возглавил Руслан Сахаутдинов.
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