В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну

14:41 22.01.2020   Молдова

Міністр юстиції Молдови Фадей Нагачевський заявив, що скасувати екстрадицію до країни бізнесмена В'ячеслава Платона, вже засудженого на території Республіки Молдова, неможливо.

Про це він сказав в ефірі каналу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у бізнесмена є громадянство Молдови і немає ніяких перешкод для його відбування покарання в країні.

Заява прозвучала у відповідь на припущення колишнього заступника директора Національного центру по боротьбі з корупцією Крістіни Церне. На її думку, істинним мотивом початку перевірок в прокуратурі по боротьбі з корупцією і справи щодо її глави Віорела Мораря, є повернення В'ячеслава Платона в Україну.

Нагачевський стверджує, що Платон намагається використовувати компенсуючі інструменти для скорочення покарання, завдяки яким раніше призначеного терміну, вийшов на свободу засуджений колишній прем'єр-міністр Влад Філат.

У грудні генеральний прокурор України Руслан Рябошапка надіслав листа генпрокурору Молдови Александру Стояноглу з проханням вжити необхідних заходів для повернення В'ячеслава Платона до Києва.

У запиті наголошується, що влітку 2016 року були порушені процедури екстрадиції Платона в Республіку Молдова, і він повинен повернутися в Україну, щоб відновити процес і повторно проаналізувати запит Молдови про видачу відповідно до всіх норм закону.

У квітні 2017 року Платона засудили до 18 років в'язниці у справі про виведення грошей з Banca de Economii, визнавши винним у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей.

Нагадаємо, у 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.



Ще на цю тему:

10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
09:45 21.01.2020
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 21.01.2020
ЮВО: В горах и на побережье Абхазии прошли учения российских войск
16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
13:30 21.01.2020
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 22.01.2020
В Азовском море, со стороны России, обнаружен подводный источник нефтеуглеводородов
12:45 22.01.2020
"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ
10:45 22.01.2020
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
08:45 22.01.2020
В Росії новий уряд - хто з чиновників зберіг посади
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
Всі новини країни
Турция Турция
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
08:30 22.01.2020
OTI Holding створить нову готельну мережу на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу
14:00 21.01.2020
Турция получила от России всего лишь 120 ракет для С-400
11:00 21.01.2020
ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 22.01.2020
Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?
20:45 22.01.2020
Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму
20:30 22.01.2020
Оккупационный флот проводит сбор командиров рот береговых соединений и частей
20:15 22.01.2020
Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд