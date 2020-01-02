Посольство США звернулося в День Соборності до Росії через Донбас та Крим
|16:01 22.01.2020
|Украина
Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію поважати територіальну цілісність України, яка 22 січня відзначає День Соборності.
Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter, інформує УНН.
"У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом, а також її територіальними водами", – йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter.
Нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. Зеленський у День Соборності заявив, щоб бути сильними, треба стати єдиними.
Також Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності.
Пізніше Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності.
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