Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію поважати територіальну цілісність України, яка 22 січня відзначає День Соборності.

Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter, інформує УНН.

"У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом, а також її територіальними водами", – йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. Зеленський у День Соборності заявив, щоб бути сильними, треба стати єдиними.

Також Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності.

Пізніше Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності.