Угода "про встановлення кордону", підписана цього тижня підконтрольними Росії главами Криму і Севастополя, не має жодної юридичної сили, вважає постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич.

"Безумовно, жодної юридичної сили ці домовленості не мають. Росія не має ніякого права ухвалювати будь-які рішення щодо адміністративно-територіального поділу Криму. На міжнародних майданчиках ми завжди говоримо – і це відображено в резолюціях різних організацій – що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, як дві окремі адміністративно-територіальні одиниці України, тимчасово окуповані Росією", – сказав Кориневич, передає УНН.

Зазначимо, 20 січня підконтрольні Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов і "тимчасово виконувач обов'язків голова уряду" Севастополя Михайло Развожаєв підписали "документ про встановлення кордону" між Кримом і Севастополем.

За інформацією ЗМІ, через спірні ділянки межа між анексованими Кримом і Севастополем досі не була встановлена, переговори велися від січня 2017 року. Загальна площа спірних ділянок становить близько 400 гектарів.