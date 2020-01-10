Морські загрози 2020 (№6) - Статистика: кількість суден, щодо яких з боку РФ були створені перешкоди свободному судноплавству до/з українських портів Азовського моря з початку блокади в травні 2018 по грудень 2019 включно.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє, що за даними нашого моніторингу:



1. Всього суден, що затримувалися кораблями/катерами Берегової охорони Прикордонної ФСБ РФ в Азовському морі під час руху (на карті - Region 2 - з травня 2018 по жовтень 2018 включно) = 110;

потім затримань під час руху в морі не було в зв'язку із запровадженням ескортування кораблями ВМСУ (2 нові артилерійські катери, що були перебазовані до Азовського моря в вересні 2018).



2. Всього суден, які штучно утримувалися на якірній стоянці в Керченській протоці на шляху до Маріуполя/Бердянська (на карті - Region 1) на час, більший за звичайний при очікуванні дозволу на проходження Керченською протокою = 1079

(з липня 2018 по грудень 2019 включно).



3. Всього суден, які штучно утримувалися на час, більший за звичайний при очікуванні дозволу на проходження Керченською протокою, на якірній стоянці в Азовському морі перед Керченською протокою на шляху з Маріуполя/Бердянська (на карті - Region 3) = 1060

(з липня 2018 по грудень 2019 включно).



4. Всього кількість суден, щодо яких Російською Федерацією були створені створені перешкоди свободному судноплавству до/з українських портів Азовського моря з травня 2018 по грудень 2019 включно = 2249