З травня 2018 по грудень 2019 року РФ створила перешкоди судноплавству до/з українських портів Азовського моря для 2249 суден
|11:50 22.01.2020
|Крым
Морські загрози 2020 (№6) - Статистика: кількість суден, щодо яких з боку РФ були створені перешкоди свободному судноплавству до/з українських портів Азовського моря з початку блокади в травні 2018 по грудень 2019 включно.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє, що за даними нашого моніторингу:
1. Всього суден, що затримувалися кораблями/катерами Берегової охорони Прикордонної ФСБ РФ в Азовському морі під час руху (на карті - Region 2 - з травня 2018 по жовтень 2018 включно) = 110;
потім затримань під час руху в морі не було в зв'язку із запровадженням ескортування кораблями ВМСУ (2 нові артилерійські катери, що були перебазовані до Азовського моря в вересні 2018).
2. Всього суден, які штучно утримувалися на якірній стоянці в Керченській протоці на шляху до Маріуполя/Бердянська (на карті - Region 1) на час, більший за звичайний при очікуванні дозволу на проходження Керченською протокою = 1079
(з липня 2018 по грудень 2019 включно).
3. Всього суден, які штучно утримувалися на час, більший за звичайний при очікуванні дозволу на проходження Керченською протокою, на якірній стоянці в Азовському морі перед Керченською протокою на шляху з Маріуполя/Бердянська (на карті - Region 3) = 1060
(з липня 2018 по грудень 2019 включно).
4. Всього кількість суден, щодо яких Російською Федерацією були створені створені перешкоди свободному судноплавству до/з українських портів Азовського моря з травня 2018 по грудень 2019 включно = 2249
Ще на цю тему:
Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму
Україні замало від світу стурбованості і занепокоєння – Зеленський у Давосі про Крим і Донбас
Чубаров закликає світ мобілізуватися проти окупації Криму
Екс-представнику президента України в Криму спробували вручити підозру: перші подробиці
У Зеленського вважають "юридично неспроможним" "договір про кордон" між окупованими Кримом і Севастополем
Новим куратором Криму став "наглядач НКВД"
Чубаров запропонував план порятунку Криму
У Запоріжжі презентували фільм про анексію Криму
Прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"