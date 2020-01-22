Археологи виявили залишки акведука (лат. aquaeductus – водогін) – споруда для подачі води до населених пунктів або зрошувальних полів. 20 опор водогону знайшли в 30 кілометрах на південний схід від Єревана. Датуються вони 114-117 роками н.е.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр, передає ЗІК.

Про відкриття повідомив Павло Аветисян, директор Інституту археології та етнографії Національної академії наук Вірменії. За його словами, акведук був гігантською спорудою. Відкриття було зроблено в 2019 році, в 2020-му археологи збираються продовжити дослідження.

Акведук вів в Арташат – місто, яке було столицею Вірменського царства між 190 і 176 роками до н.е. Плутарх писав, що його заснували за порадою Ганнібала: "Розповідають, що карфагенянин Ганнібал, після того як Антіох остаточно програв війну з римлянами, перейшов до двору Артаксія Вірменського, якому дав безліч корисних порад і настанов. Між іншим, він примітив красиву місцевість, надзвичайно вдало розташовану, але лежала вона в запустінні, і, зробивши попередні намітки для майбутнього міста, покликав Артаксія, показав йому цю місцевість і переконав забудувати її. Цар залишився задоволений і попросив Ганнібала, щоб той сам узяв на себе нагляд над будівництвом. Виникло велике і дуже гарне місто, якому цар дав своє ім’я і проголосив його столицею Вірменії".

Через Ганнібала римляни називали Арташат "вірменським Карфагеном". Столицею він залишався приблизно до 120 р. н.е.

За межами Арташата археологи знайшли кілька палацових будівель. Павло Аветисян каже, що вони зараз знаходяться на приватній землі, але в 2020 році їх також будуть розкопувати.

Нагадаємо, дослідники з австралійського Національного музею динозаврів знайшли в Антарктиді останки гігантського доісторичного ведмедя, який жив там близько 100 тисяч років тому.