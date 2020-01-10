Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» звільнили з російської колонії
|12:30 22.01.2020
|Крым
Фігуранта севастопольської «справ Хізб ут-Тахрір» Рустема Ваїтова звільнили з російської колонії в місті Курган.
Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у коментарі Радіо Свобода.
«Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п’ять років. Тому, у першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, у Криму», – сказав адвокат, який зустрів Ваїтова після виходу з колонії.
Ваїтов став першим кримським ув’язненим, заарештованим після російської анексії півострова у «справі Хізб ут-Тахрір», який звільнився, відбувши весь термін ув’язнення. Чоловіка засудили за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії («Участь в діяльності терористичної організації»). У вересні 2016 року Ваїтова засудили до 5 років колонії загального режиму.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
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