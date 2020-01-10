Суддю незаконно створеного російського окупаційного суду за обвинуваченням Генерального прокурора Святошинський райсуд засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що в ході судового розгляду встановлено, що громадянин України - суддя зазначеного суду в березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в створенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Також наголошується, що він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим.

"Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.



Загалом у процесі судового розгляду перебувають понад 100 кримінальних проваджень за фактами державної зради суддів, додали в пресслужбі ОГП.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171179