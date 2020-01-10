Расчеты ЗРПК оккупационного флота «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

По легенде учения условный противник атаковал позиции ЗРК С-400 «Триумф» беспилотными летательными аппараты. В ходе учения расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» отработали алгоритм действий по обнаружению, установлению и уничтожению воздушных целей.

Во время учений личный состав подразделения охраны и обороны отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Отметим, что ЗРПК «Панцирь-С1» несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф», которые расположены на территории оккупированного Крымского полуострова.