"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ
|12:45 22.01.2020
|Россия
Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков порівняв українську делегацію в ПАРЄ з собаками.
Так він відреагував на заяву глави делегації Верховної Ради Єлизавети Ясько про дипломатичну боротьбу проти РФ, вибухнувши хамською заявою в Twitter, повідомляє OBOZREVATEL.
"Якщо депутати Ради, як каже Ясько, хочуть бути в ПАРЄ "трендсеттерами" (не плутати з сетерами і ретриверами), то їм не слід намагатися оскаржити повноваження делегації Росії. Запит нині в Раді Європі не той. "Політичні ротвейлери" всім набридли. В тренді – менше агресії", – написав Пушков.
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