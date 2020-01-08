Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков порівняв українську делегацію в ПАРЄ з собаками.

Так він відреагував на заяву глави делегації Верховної Ради Єлизавети Ясько про дипломатичну боротьбу проти РФ, вибухнувши хамською заявою в Twitter, повідомляє OBOZREVATEL.

"Якщо депутати Ради, як каже Ясько, хочуть бути в ПАРЄ "трендсеттерами" (не плутати з сетерами і ретриверами), то їм не слід намагатися оскаржити повноваження делегації Росії. Запит нині в Раді Європі не той. "Політичні ротвейлери" всім набридли. В тренді – менше агресії", – написав Пушков.