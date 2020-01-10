Призначення віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна куратором окупованого Криму є контрпропагандистським прийомом Кремля у відповідь на міжнародну критику про переслідування Росією кримських татар.

Про це в блозі на "Ехо Москви" написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає OBOZREVATEL.

"Незалежно від того, якими мотиваціями керувалися Путін з Мишустіним під час визначення куратора над окупованим Кримом, здається, що важливу роль відіграло й етнічне походження Хуснулліна. Ні-ні, не в тому значенні, як могли подумати ті, які впевнені, що "татари" та "кримські татари" – це один народ, при цьому одна частина живе в Криму, інша – на Волзі ... А тому, домовляйся мовляв, Марат, зі своїми татарами ...", – пояснив він.

Чубаров пояснив, що між кримськими й казанськими татарами хоч і є схожість, але це різні народності. Він додав, що Путін мав би знати, що ще з часів СРСР, Москва завжди намагалася підбурювати між собою поневолені нею тюркські народи.

"Наглядати за кримськими татарами коменданти в місцях спецпоселень нерідко призначалися з числа офіцерів НКВД – казанських татар. Зрозуміло, що тут враховувалася і відносна схожість мов, що сприяло комендантам відстежувати настрої в середовищі спецпоселенців-кримських татар", – розповів Чубаров.

Глава Меджлісу акцентував, що Кремль може використовувати співзвучне етнічне походження кримських і російських татар, щоб "західний обиватель міг легко проковтнути цю наживку, що дурно тхне".

"У будь-якому випадку, погодившись на огидну роль табірного наглядача в окупованому Росією Криму, Марат Хуснуллін поставив себе в один ряд недоброї пам'яті комендантів НКВД", – додав Чубаров.