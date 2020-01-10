Загороднюк вважає своїм головним завданням досягти військових критеріїв членства в НАТО

11:15 22.01.2020   Украина

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що вважає своїм головним завданням на обійманій посаді досягти військових критеріїв членства в НАТО та зробити все для того, щоб Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.

"Нарешті кооперація стала практичною. Досі часто це були просто політичні гасла, але особливо нічого не відбувалося. Ми дали зрозуміти, що нас політичні гасла не цікавлять. Цікавить перехід у практичний режим. Моє головне завдання - досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми розширених можливостей НАТО", - сказав Загороднюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде суто політичне питання", - додав міністр.

Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських Збройних сил на стандарти НАТО.

"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії та повністю підтримували їх - ці дорожні карти було погоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", - зазначив міністр оборони.

Він уточнив, що дорожня карта стосуватиметься видів та окремих родів військ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. "Дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ, тому що абсолютно різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (наприклад у Силах спеціальних операцій), а в деяких - необхідно будувати все від самого початку", - сказав Загороднюк.

За його словами, Військово-Морські сили України вже нині фактично відповідають критеріям членства в Альянсі, оскільки багато хто з персоналу пройшов службу і навчання в структурах НАТО.



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