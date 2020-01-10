Представництву президента України в АРК направлено пакет законопроєктів, які спрямовані на проголошення статусу кримськотатарської автономії.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає OBOZREVATEL.

Політик зазначив, що ухвалення законопроєкту про доповнення й зміни до конституції в частині Криму, проєкту закону про статус кримськотатарського народу і про корінних народів України позитивно позначаться на майбутньому півострова.

"Ухвалення цих законопроєктів дало б чіткий сигнал українському суспільству, міжнародній спільноті та Росії, що ми не тільки будемо повертати Крим, але повністю усвідомлюємо відповідальність за його майбутнє і всьому світу презентуємо формат розвитку Криму в складі незалежної України", – розповів він.

Чубаров зазначив, що сьогодні в українському суспільстві насаджується думка, що досягнення миру з Росією можливо шляхом переговорів.

"Водночас ті, хто насаджує цю думку в суспільстві, вони не беруть на себе відповідальність визначити параметри тих переговорів, які необхідно вести з РФ. І в цій частині особливо помітно мовчання влади щодо Криму, його майбутнього", – підкреслив глава Меджлісу.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 20 березня 2014 року визнала кримських татар корінним народом Криму. У такий спосіб Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів. Щороку 9 серпня відзначається міжнародний день корінних народів світу. Він затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1994 році.

Як повідомлялося раніше, раніше Рефат Чубаров заявив, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.