Чубаров запропонував план порятунку Криму
|11:01 22.01.2020
|Крым
Представництву президента України в АРК направлено пакет законопроєктів, які спрямовані на проголошення статусу кримськотатарської автономії.
Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає OBOZREVATEL.
Політик зазначив, що ухвалення законопроєкту про доповнення й зміни до конституції в частині Криму, проєкту закону про статус кримськотатарського народу і про корінних народів України позитивно позначаться на майбутньому півострова.
"Ухвалення цих законопроєктів дало б чіткий сигнал українському суспільству, міжнародній спільноті та Росії, що ми не тільки будемо повертати Крим, але повністю усвідомлюємо відповідальність за його майбутнє і всьому світу презентуємо формат розвитку Криму в складі незалежної України", – розповів він.
Чубаров зазначив, що сьогодні в українському суспільстві насаджується думка, що досягнення миру з Росією можливо шляхом переговорів.
"Водночас ті, хто насаджує цю думку в суспільстві, вони не беруть на себе відповідальність визначити параметри тих переговорів, які необхідно вести з РФ. І в цій частині особливо помітно мовчання влади щодо Криму, його майбутнього", – підкреслив глава Меджлісу.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 20 березня 2014 року визнала кримських татар корінним народом Криму. У такий спосіб Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів. Щороку 9 серпня відзначається міжнародний день корінних народів світу. Він затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1994 році.
Як повідомлялося раніше, раніше Рефат Чубаров заявив, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.
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