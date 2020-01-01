В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей

10:45 22.01.2020   Россия

В результаті авіаудару під керівництвом Росії у вівторок на північному заході Сирії загинули щонайменше 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, у тому числі шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсе на південно-сході провінції Ідліб.

"Бог помститься всім тиранам. У моїй родині більше нікого не залишилося, всі вони померли", - сказав 71-річний Абу Ясир, родич сім'ї, знищеної в Кфар-Таале, в голосовому запису, відправленому Reuters.

Раніше повідомлялося, що з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 отримали поранення.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб 16 січня, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені.

В Сирії з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ООН зафіксувала понад 1,5 тис. смертей серед цивільного населення.



Ще на цю тему:

16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
10:30 19.12.2019
Россия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию порта в Сирии
17:15 13.12.2019
Полнейшее опустошение: Удар российской авиабомбой в Сирии попал на видео / Видео
17:30 27.11.2019
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
14:45 19.11.2019
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
18:45 23.10.2019
Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
15:30 17.10.2019
Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії
10:50 17.10.2019
Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
09:45 21.01.2020
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 21.01.2020
ЮВО: В горах и на побережье Абхазии прошли учения российских войск
16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
13:30 21.01.2020
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 22.01.2020
В Азовском море, со стороны России, обнаружен подводный источник нефтеуглеводородов
12:45 22.01.2020
"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ
10:45 22.01.2020
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
08:45 22.01.2020
В Росії новий уряд - хто з чиновників зберіг посади
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
Всі новини країни
Турция Турция
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
08:30 22.01.2020
OTI Holding створить нову готельну мережу на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу
14:00 21.01.2020
Турция получила от России всего лишь 120 ракет для С-400
11:00 21.01.2020
ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 22.01.2020
Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?
20:45 22.01.2020
Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму
20:30 22.01.2020
Оккупационный флот проводит сбор командиров рот береговых соединений и частей
20:15 22.01.2020
Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд