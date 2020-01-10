Для навчань "Захисник - 2020" в Європу з США прибудуть 20 тис. військових - Столтенберг
|09:30 22.01.2020
|Украина
В Європу з США прибудуть 20 тисяч військових для участі у великих навчаннях "Захисник - 2020", які розпочнуться через кілька тижнів.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на спільному засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах і Підкомітету з оборони і безпеки, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Зараз американських військ в Європі більше, ніж за багато років з початку століття. Через кілька тижнів почнуться найбільші навчання "Захисник - 2020" (Defender 2020), для участі в яких в Європу з США прибудуть 20 тис. військових", - сказав Єнс Столтенберг.
Він додав, що, не дивлячись на розбіжності, зараз Європейські країни і США разом роблять більше, ніж будь-коли.
"Столтенберг також закликав європейських парламентарів розділити його точку зору, що Євросоюз потребує НАТО і участі США (а також Канади і Туреччини) в стримуванні Росії і в "діалозі з нею про контроль над озброєннями", в боротьбі з тероризмом, а також в пошуку відповідей на виклики з боку Китаю", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що Єнс Столтенберг не назвав у своєму виступі конкретних цифр про чисельність американських військових в Європі сьогодні.
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