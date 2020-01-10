У Запоріжжі презентували фільм про анексію Криму

09:15 22.01.2020   Крым

У кіноконцертному залі імені Довженка у Запоріжжі 21 січня відбувся показ документальної стрічки «Крим.Нескорений».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, вхід на показ був вільним: долучитися до перегляду могли всі охочі.

«Дійсно через АТО, а вже через ООС, тема Криму не так сильно згадується. Постійно йдуть зі сходу поранені і загиблі. Тема Криму відійшла у нас на другий, а місцями і третій план. Але ми маємо пам’ятати, що Крим – це Україна. Це злочин Російської Федерації – безпосередня анексія нашої території. Ми маємо постійно підіймати це наверх, постійно ставити це питання на перший план так само, що Донбас – це Україна, що ми воюємо з Російською Федерацією. Тобто це був їх перший злочин, і не маємо про це забувати», – розповів ініціатор і організатор показу у Запоріжжі, ветеран війни на Донбасі В’ячеслав Зайцев.

21 січня показ фільму «Крим.Нескорений» також відбувся у двадцяти запорізьких школах. Планується, що уподовж місця фільм покажуть в усіх школах Запоріжжя.

У кіноконцертному залі імені Довженка також пройшло обговорення документального фільму з глядачами. Своїми спогадами та враженнями поділися присутні у залі вимушені переселенці з Криму.

«Спогади дуже важкі. Шість років буде окупації у лютому. І я сподівалася, що перестану через це плакати, але все одно боляче, тяжко, важко. Ці спогади нахлинули. Але живемо далі. Треба нагадувати про Крим. Я дуже рада, що Слава поїхав з цими фільмами по школах, бо дітям теж треба про це казати, щоб вони розуміли, бо на сьогоднішній день в школах Запоріжжя іноді так ідеї «руського миру» ще проскакують», – поділилася своїми враженнями присутня на показі фільму кримчанка Наталя.

Фільм «Крим. Нескорений» підготували до другої річниці анексії півострова Росією. Свідки подій розповіли, як частина жителів півострова протестувала проти анексії. Своїми спогадами поділилися голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, український політик і громадський діяч Андрій Сенченко, правозахисник Ескендер Барієв, голова руху «Кримська хвиля» Оксана Новікова, режисер PostPlay театру Галина Джікаєва, журналістка і волонтер Еміне Джеппар, координатор «Євромайдан-Крим» Ісмаїл Ісмаїлов, представник громадської організації «Український дім» Андрій Щекун.

У Києві фільм презентували у квітні 2016 року.



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