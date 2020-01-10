12 українських політв'язнів перебувають у критичному стані – Денісова
|09:01 22.01.2020
|Крым
12 незаконно утримуваних в РФ та окупованому Криму українців перебувають у критичному стані.
Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на зустрічі з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, повідомляється на сторінці омбудсмена у Facebook, передає УНІАН.
За словами Денісової, вона повідомила голові ОБСЄ, що станом на 17 січня 2020 року вдалось повернути на Батьківщину лише 35 громадян України, які перебували у полоні Російської Федерації.
Водночас 115 українських політв’язнів ще досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму.
Серед зазначених громадян України є такі, що утримуються у місцях несвободи вже більше 5 років поспіль. 86 осіб – це кримські татари, яким інкримінується організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації, організація діяльності екстремістської організації, членство в забороненій в Російській Федерації організації «Хізб ут-Тахрір».
При цьому Денісова звернула увагу Рами на те, що деякі громадяни України перебувають у критичному стані та потребують термінового обстеження й надання кваліфікованої медичної допомоги.
«Зокрема, це Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Шур Віктор, які утримуються на території Російської Федерації, та Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, які утримуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим», - написала омбудсмен.
Вона закликала Раму застосувати усі важелі впливу заради відновлення прав громадян України та якнайшвидшого повернення їх на Батьківщину живими. Також Денісова закликала чинного голову ОБСЄ посилити спільний тиск міжнародної спільноти на РФ з метою виконання нею норм міжнародного права, поваги прав і свобод людини й громадянина.
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