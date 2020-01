OTI Holding, до якого входить український туроператор Coral Travel, у рамках реорганізації готельного бізнесу має намір створити готельну мережу OTI Hotels & Resorts International.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко, до початку літнього сезону-2020 до мережі увійдуть понад 20 готелів, до кінця року вона розшириться до 30 готелів на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу.

За словами Прокопенко, розвиток мережі здійснюватиметься шляхом оренди або купівлі готелів, взяття їх в управління, а також за рахунок франчайзингу - роботи за договором за стандартами холдингу, що стосуються сервісу, навчання і підготовки персоналу, системи guestrelations, харчування, напоїв, брендингу, активного дозвілля, спорту, анімації, дитячих заходів і санітарних норм.

До мережі OTI Hotels & Resorts International увійдуть готелі різного рівня. Вони працюватимуть під новим брендом Seven Seas Resorts & Hotels, а також уже під брендами Otium Hotels і Xanadu Resort, що добре зарекомендували себе.

Наразі OTI Hotels & Resorts має у власності готелю Xanadu Resort Hotel у Белеку, Otium Hotel Life у Кемері, Otium Hotel Seven Seas і Otium Eco Club у Сіде в Туреччині, а також управляє готелем Amphoras Beach Resort у Шарм-еш-Шейху (Єгипет).

Два з цих готелів уже починають роботу під новим брендом Seven Seas Resorts & Hotels - Seven Seas Hotel Life (ex.Otium Hotel Life) і Seven Seas Hotel Blue (ex. Otium Hotel Seven Seas).

Окрім того, під новим брендом працюватиме готель Seven Seas Sealight Elite у Кушадаси.

Готелі Seven Seas Resorts & Hotels - це готелі категорії 5 зірок із великою територією.

До бренду Otium Hotels увійдуть сім різних категорій готелів, зокрема Otium Inn Hotels (економічні готелі категорії 4 зірки), Otium Park Hotels (готелі 4 зірки вищого рівня та економічні готелі категорії 5 зірок), стандартні готелі категорії 5 зірок (Otium Hotels), стандартні готелі категорії 5 зірок для сімейного відпочинку з номерами великої площі, великою територією і наявністю концепції Sun Family Club (Otium Family Hotels), готелі 5 зірок для відпочивальників без дітей (Otium Senses Hotels), фешенебельні готелі категорії 5 зірок (Otium Style Hotels) і готелі високого рівня з місцевим колоритом, розташовані в історичних або сучасних будівлях (Otium Boutique Hotels).

Бренд Xanadu Resort Hotel працюватиме без змін.

Окрім того, Coral Travel планує в сезоні 2020 року розширити польотну програму з Києва і регіонів, а також збільшити власний продукт-лист за наймасовішим напрямками - Туреччини, Єгипту, Греції та Іспанії.

Туроператор також планує подальший розвиток двох власних франчайзингових мереж "Турагентство Coral Travel" і "Турагентство Coral Elite Service". При цьому остання до кінця 2020 року нараховуватиме 350 офісів у 90 містах України.