Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций провів сьогодні, 21 січня, засідання робочої групи з ліквідації наслідків аварії танкера-бункерувальника Delfi, який 22 листопада сів на мілину біля узбережжя Одеси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Члени робочої групи заслухали думки експертів, позиції представників Одеського морського порту, Держекоінспекції та інших фахівців морської галузі й ухвалили рішення - встановити тижневий термін для судновласника для початку робіт з евакуації судна з мілини. В іншому разі танкер буде піднято й евакуйовано силами державних структур.

"Ми зацікавлені в тому, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки аварії танкера. Чекаємо висновку фахівців Державної екологічної інспекції щодо можливої загрози аварійного судна життю і здоров’ю людей та впливу танкера на довкілля. Оскільки судновласник не поспішає прибрати судно з узбережжя, скоріш за все доведеться діяти за альтернативним планом: судно розпилять на металобрухт або доправлять у порт для ремонту", - зазначив голова ОДА.

У свою чергу, керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Руслан Сахаутдінов заявив, що фахівці вже підготували план з евакуації судна з мілини поряд з пляжем "Дельфін".

"Як тільки отримаємо припис від Держекоінспекції про загрозу судна довкіллю чи життю і здоров’ю людей, зможемо приступити до ліквідації наслідків аварії. Підставою для початку робіт можуть бути також відповідне рішення суду або відмова власника від танкера", - уточнив Сахаутдінов.

Уже підраховано, що роботи з розпилювання судна на металобрухт і буксирування обійдуться максимум у 25 мільйонів гривень. Можна також обрати другий варіант: закрити пробоїну на одному з бортів танкера, підняти судно на рівний кіль, відкачати воду, відбуксирувати в порт для ремонту. Вартість робіт - така ж. Проте при обранні другого варіанту роботи можна виконати вдвоє швидше - за 50 днів.

Однак фахівці ДП "АМПУ", за словами Сахаутдінова, не можуть проводити роботи без отримання припису Держекоінспекції, рішення суду чи відмови власника судна.

Між тим, представник Держекоінспекції Олександр Ставнійчук заявив на засіданні, що держінспектори можуть проводити лише планові й позапланові перевірки та виносити приписи щодо об'єктів господарювання. А напівзатоплений танкер не є суб’єктом господарювання.

На засіданні робочої групи ОДА з ліквідації наслідків аварії танкера Delfi виступили й інші фахівці морської галузі. Зокрема, про результати спілкування з представником судновласника Юрієм Голіковим поінформував учасників засідання капітан Одеського порту Кирило Цюпко, акцентувавши, що водолази 10 січня завершили обстеження судна, і тепер власник судна готується до початку робіт з евакуації судна з узбережжя.

Робоча група ОДА запропонувала судновласнику в тижневий термін самостійно розпочати ці роботи. А в разі подальших зволікань буде розглянуто план евакуації судна державними підприємствами.

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

22 листопада в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов опублікував перші результати обстежень моря в районі місця аварії - вміст нафтопродуктів у морській воді перевищив гранично допустиму норму в 53 рази. 23 листопада цю норму було перевищено в 157 разів, а через два дні концентрація нафтопродуктів знизилась, перевищуючи норму в 19 разів.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна, неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

Власником танкера є компанія FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрована у Бірмінгемі (Велика Британія), а його представниками в Одесі - Юрій Голіков та капітан танкера Анатолій Слинько.