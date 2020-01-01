Українська делегація в ПАРЄ не запланувала жодної співпраці з Росією - Ясько
|08:01 22.01.2020
|Украина
Українська делегація в ПАРЄ на січневій сесії не запланувала жодної співпраці з делегацією російської Федерації.
Про це в інтерв’ю журналу “Новое Время” розповіла голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
Відповідаючи на питання, якою буде співпраця з російською делегацією під час січневої сесії в ПАРЄ, Ясько відповіла: “У нас не заплановано жодної співпраці з делегацією Росії”.
За її словами, з Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права.
“Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми повинні дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці”, — написала Ясько.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо участі постійних делегацій ВР у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році.
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