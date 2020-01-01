Херсонський морський торгівельний порт передано у концесію.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook, передає УНН.

"Херсонський морський торгівельний порт передано у концесію. "Рисоіл-Херсон" переміг в прозорому конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го. Переможець інвестує близько 300 млн грн (інвестиційні зобов’язання)", - вказав Гончарук.

З його слів, заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого становитиме 12 млн грн одноразово та 7% доходу щорічно.

"Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру", - додав Прем'єр.

Він нагадав, що концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об'єкт у державній власності.

Нагадаємо, на концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори.