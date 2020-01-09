Український політв'язень у РФ Емір-Усеїн Куку в листі латвійським активістам подякував усім за підтримку.

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда передала копію послання Укрінформу.

«Дуже вдячний вам за листа та привітання, теплі слова і хороші побажання! Тут, за товстими мурами і важкими ґратами, людина особливо потребує навіть не матеріальної, а саме моральної підтримки, усвідомлення того, що вона комусь потрібна, що про неї не забули і пам'ятають», - написав Куку.

Він також згадує, як у 80-ті роки йшла боротьба за незалежність Латвії, Литви й Естонії. Під час тих подій загинула дівчина кримськотатарського походження на прізвище Асанавічюте. «Наші предки з Криму з давніх часів оселялися на землях Прибалтійських держав на запрошення їхніх правителів для захисту жителів цих країн, служили в їхніх арміях як військові професіонали, одружувалися і створювали сім'ї, - таким чином, знаходячи другу Батьківщину», - зазначає Куку з цього приводу.

На закінчення він пообіцяв, що після звільнення приїде в Латвію, щоб особисто познайомитися зі своїми кореспондентами.

Лист українського політв'язня датований 10 листопада 2019 року, тому деяка інформація в ньому застаріла. Так, зокрема, вирок, про який Куку пише в майбутньому часі, вже ухвалено.

Як повідомлялося, 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд оголосив вирок шести фігурантам справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Зокрема, Емір-Усеїн Куку отримав 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з обмеженням волі на строк 1 рік.

13 січня повідомлялося, що трьом фігурантам "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" - Емір-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку та Мусліму Алієву - зробили суворішими умови тримання в Новочеркаському СІЗО (Ростовська область РФ), помістивши їх у спецблок.

Лорета Асанавічюте - 23-річна учасниця литовської визвольної боротьби, яка стала 13 січня 1991 року першою жертвою і єдиною жінкою серед загиблих під час штурму Вільнюського телецентру радянським спецпідрозділом «Альфа».

Фото: Укрінформ