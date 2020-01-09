ЮВО: В горах и на побережье Абхазии прошли учения российских войск
|18:15 21.01.2020
|Абхазия
В Абхазии около 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы выполнили боевые стрельбы в составе отделений и экипажей бронемашин.
В ходе огневых мероприятий мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, пулеметов «Печенег», автоматов и пулеметов Калашникова, а также подствольными и ручными гранатами, пишет пресс-служба МО РФ.
При выполнении стрельб в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал и Нагвалоу военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на механизированном марше.
Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших цифровых носимых радиостанций «Акведук».
Выполнение боевых стрельб являлось завершающим этапом слаживания тактических действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин военной базы. Следующим этапом боевой подготовки военнослужащих станет отработка совместных действий в составе взводов.
Всего в дневных и ночных боевых стрельбах было задействовано около 100 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр-М» и КамАЗ «Мустанг».
Так же, в Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы выполнили поиск и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак.
На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке.
Также на учении военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун» произвели обследование маршрутов выдвижения боевой техники и их обочин.
Все учебные задачи были отработаны с учетом боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.
Проведение тактико-специального учения личным составом инженерно-саперного подразделения военной базы было приурочено ко Дню инженерных войск России, который отмечается 21 января.
Всего в учении было задействовано около 100 человек.
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