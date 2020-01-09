В Абхазии около 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы выполнили боевые стрельбы в составе отделений и экипажей бронемашин.

В ходе огневых мероприятий мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, пулеметов «Печенег», автоматов и пулеметов Калашникова, а также подствольными и ручными гранатами, пишет пресс-служба МО РФ.

При выполнении стрельб в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал и Нагвалоу военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на механизированном марше.

Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших цифровых носимых радиостанций «Акведук».

Выполнение боевых стрельб являлось завершающим этапом слаживания тактических действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин военной базы. Следующим этапом боевой подготовки военнослужащих станет отработка совместных действий в составе взводов.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах было задействовано около 100 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр-М» и КамАЗ «Мустанг».

Так же, в Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы выполнили поиск и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак.

На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке.

Также на учении военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун» произвели обследование маршрутов выдвижения боевой техники и их обочин.

Все учебные задачи были отработаны с учетом боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Проведение тактико-специального учения личным составом инженерно-саперного подразделения военной базы было приурочено ко Дню инженерных войск России, который отмечается 21 января.

Всего в учении было задействовано около 100 человек.