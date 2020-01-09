Прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"

20:00 21.01.2020   Крым

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру 16 учасникам незаконної організації "Самооборона Криму". 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, учасникам цього формування було повідомлено про підозру протягом останніх трьох місяців.

"За останні три місяці під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим повідомлено про підозру 16 учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму" за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силовики в Криму вже встановили понад 1300 осіб-учасників зазначеного формування. З них 217 осіб отримали підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України.



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