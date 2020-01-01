Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что к 9 мая планируется заложить два универсальных десантных корабля.

"Это абсолютно новый проект", – подчеркнул он в беседе с российским изданием, пишет Mil.Press FlotProm.

Со слов Евменова, водоизмещение каждого УДК превысит 20 тысяч тонн. По сравнению с ранее заказанными у Франции вертолетоносцами типа "Мистраль", корабли получат улучшенные мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики. На борту смогут размещаться подразделения морского десанта и вертолеты.

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на судостроительном заводе "Залив" в Крыму заложат два новых универсальных десантных корабля. До сих пор официальных подтверждений этой информации не было.

Ранее СМИ узнали, что новые УДК получат названия "Севастополь" и "Владивосток".

В конце декабря прошлого года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство подпишет контракт на строительство универсальных десантных кораблей в 2020 году.

В марте 2018 года три независимых источника в петербургских конструкторских бюро сообщили Mil.Press FlotProm, что военные заказали разработку эскизного проекта универсального десантного корабля Северному проектно-конструкторскому бюро (СПКБ).