Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев

17:15 21.01.2020   Крым

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что к 9 мая планируется заложить два универсальных десантных корабля. 

"Это абсолютно новый проект", – подчеркнул он в беседе с российским изданием, пишет Mil.Press FlotProm.

Со слов Евменова, водоизмещение каждого УДК превысит 20 тысяч тонн. По сравнению с ранее заказанными у Франции вертолетоносцами типа "Мистраль", корабли получат улучшенные мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики. На борту смогут размещаться подразделения морского десанта и вертолеты. 

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на судостроительном заводе "Залив" в Крыму заложат два новых универсальных десантных корабля. До сих пор официальных подтверждений этой информации не было. 

Ранее СМИ узнали, что новые УДК получат названия "Севастополь" и "Владивосток". 

В конце декабря прошлого года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство подпишет контракт на строительство универсальных десантных кораблей в 2020 году. 

В марте 2018 года три независимых источника в петербургских конструкторских бюро сообщили Mil.Press FlotProm, что военные заказали разработку эскизного проекта универсального десантного корабля Северному проектно-конструкторскому бюро (СПКБ).



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