Ситуация с обменом крымских татар зависит исключительно от политической воли российской стороны - Полозов
|19:40 21.01.2020
|Крым
Освобождение крымских татар из российского заключения, которые проходят по «делам Хизб ут-Тахрир» зависит исключительно от политической воли руководства и интереса российской стороны.
Ситуация с обменом этой категории крымчан тяжелая, рассказал адвокат Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.
«Что касается крымских татар, ситуация очень тяжелая. И после сентябрьского обмена в Крыму многие высказывали недовольство, почему только один крымский татарин, Эдем Бекиров, попал в этот список», – рассказал адвокат, отметив, что крымские татары составляют большинство в списке удерживаемых в России украинских политузников.
По словам Полозова, несмотря на статьи, по которым обвиняют крымчан в России, примеры освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, говорят о том, что обвиняемых по «делам Хизб ут-Тахрир» также могут освободить.
«Это не было проблемой для российских властей. Единственный вопрос был только в наличии политического интереса, политической воли. Поэтому я убежден, что если российские власти будут иметь какой-то политический интерес, чтобы передать крымских татар, обвиняемых в терроризме, Украине, то проблем никаких не будет», – считает адвокат.
Ранее подконтрольная России уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Опанасюк сообщила, что украинские силовики удерживают под стражей 41 крымчанина.
В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 человек, из которых более 80 – крымские татары. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры – у Крымской правозащитной группы.
Большинство крымчан, которые ожидают обмена – крымские татары, они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в «делах Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джемаат» (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел – верующие мусульмане.
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